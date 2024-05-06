Россия в апреле экспортировала в Европу почти половину своего СПГ

Согласно данным аналитической компании Kpler, в апреле Россия экспортировала в Европу почти половину своих экспортных поставок СПГ, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные аналитической компании.
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