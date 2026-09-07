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За рулем

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Geely и Renault представили совместный гибрид мощностью 1113 л.с.

Geely и Renault представили совместный гибрид мощностью 1113 л.с.

Horse Powertrain, созданная Geely и Renault, рассекретила свежую гибридную установку. Индекс новинки – 3DHT200, а в основе сразу два электродвигателя.

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