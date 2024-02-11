В МИД заявили, что РФ не исключает утрату переданного Украине скифского золота

Переданное Киеву скифское золото может постичь печальная судьба и оно окажется утраченным. Такое предположение сделал директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Артем Студенников.
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