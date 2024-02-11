Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Эта "ученая" не соображает, что плетет. Один из религиозных лидеров России- Московский имам Ильдар Аляутдинов обеспок...Глава института д...
  • Илья Зиновьев
    Ни когда не будет ЛДПР с новыми людьми объединяться. И выйти в "первую партию" это просто бред.ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТ...
  • людмила бер
    За Даванкова голосовать - себя не уважать..... Вы послушайте как он говорит.... и что? говорит....На Сахалине, в спор...ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТ...

В МИД заявили, что РФ не исключает утрату переданного Украине скифского золота

В МИД заявили, что РФ не исключает утрату переданного Украине скифского золота

Переданное Киеву скифское золото может постичь печальная судьба и оно окажется утраченным. Такое предположение сделал директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Артем Студенников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх