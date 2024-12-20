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Закон, порядок, государство

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Экипажи штурмовиков Су-25СМ выполнили учебно-тренировочные полеты с применением «Электронного полигона» в Киргизии

Экипажи штурмовиков Су-25СМ выполнили учебно-тренировочные полеты с применением «Электронного полигона» в Киргизии

Технология «Электронного полигона» позволила воспроизвести свыше десяти различных вариантов мишенной обстановки, а также увеличить интенсивность решения огневых задач и сократить расход авиационных средств поражения.

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