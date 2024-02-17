Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • spss
    музейное дело -основа могущества флота....Военно-историческ...
  • Игорь Петров
    На лесоповал! МолитьсяВ Ульяновской обл...
  • Walery
    Эту машину уже шесть лет показывали на военных парадах.... впрочем как и Армату.  И что... пока только на перспективу.На Урале военносл...

Расчет самоходной гаубицы «Гвоздика» группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы подавил станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на Купянском направлении

Расчет самоходной гаубицы «Гвоздика» группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы подавил станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на Купянском направлении

Расчет «Гвоздики» незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх