В Поморье начался ремонт участка трассы Архангельск-Мезень

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Холмогорском округе продолжаем капремонт трассы Архангельск - МезеньМасштабные работы на автодороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень в Поморье продолжаются.
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