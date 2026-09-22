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МККК: число пропавших без вести с начала конфликта на Украине достигло 275 тысяч

МККК: число пропавших без вести с начала конфликта на Украине достигло 275 тысяч

Число пропавших без вести с начала конфликта на Украине достигло 275 тысяч. Об этом президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич рассказала в интервью «Ведомостям».

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