WP: Более 90% американских денег «для Украины» остаются в ВПК США . Должна ли ООН принимать решения в пользу главного донора

WP: Более 90% американских денег «для Украины» остаются в ВПК США Опрошенные Тиссеном сенаторы заметили, что деньги должны оставаться в США вместо «отправки в коррумпированную денежную яму в Восточной Европе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии