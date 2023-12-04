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WP: Более 90% американских денег «для Украины» остаются в ВПК США . Должна ли ООН принимать решения в пользу главного донора

WP: Более 90% американских денег «для Украины» остаются в ВПК США . Должна ли ООН принимать решения в пользу главного донора

WP: Более 90% американских денег «для Украины» остаются в ВПК США Опрошенные Тиссеном сенаторы заметили, что деньги должны оставаться в США вместо «отправки в коррумпированную денежную яму в Восточной Европе».

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