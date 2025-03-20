Дочь Жириновского объяснила, почему он плеснул в лицо Немцова соком в прямом эфире

Анастасия Боцан-Харченко, дочь Владимира Жириновского, рассказала о причинах инцидента, произошедшего в прямом эфире в 1990-х годах, когда ее отец облил Бориса Немцова апельсиновым соком, что вызвало широкий общественный резонанс.