Дочь Жириновского объяснила, почему он плеснул в лицо Немцова соком в прямом эфире

Анастасия Боцан-Харченко, дочь Владимира Жириновского, рассказала о причинах инцидента, произошедшего в прямом эфире в 1990-х годах, когда ее отец облил Бориса Немцова апельсиновым соком, что вызвало широкий общественный резонанс.
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