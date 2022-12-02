Новый год: ждать сложностей в воздухе или нет?

В принципе это продолжение темы, затронутой здесь: Чем они будут в нас стрелять?. Тема, скажем так, не совсем простая, потому что подходящий к финишу запас советских ракет для систем ПВО – это общеукраинская проблема.
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