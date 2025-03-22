Удачи и победы спортсменам пожелали глава городского поселения города Новоаннинский Сергей Егоров и первый заместитель главы Новоаннинского муниципального района Олег Геращенко.
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Удачи и победы спортсменам пожелали глава городского поселения города Новоаннинский Сергей Егоров и первый заместитель главы Новоаннинского муниципального района Олег Геращенко.