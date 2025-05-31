ПОМОГИТЕ НАЙТИ Сегодня утром возле "Пятёрочки" на перекрёстке Заречная /Ленина, примерно в 9:00-9:15, бабушка обронила кошелёк.
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ПОМОГИТЕ НАЙТИ Сегодня утром возле "Пятёрочки" на перекрёстке Заречная /Ленина, примерно в 9:00-9:15, бабушка обронила кошелёк.