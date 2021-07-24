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Гордое украинское счастье

Гордое украинское счастье

Наденька — это моя одноклассница. В Киеве. Она работала преподавателем русского языка в школе — в какой-то известной школе.

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Надежда
К таким зомби осознание приходит редко, разве что произойдет что-то из ряда вон выходящее...
Малк
Хохлы,с...
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они хохлушечки подленькие , обожают гадить изподтишка. Россияне, гоните их в шею , все одно предадут!!
Светлана Митленко
Было бы смешно, если б не так грустно... чем их там, бедных, укармливают, что мозги все порастеряли и не хотят думать... а ненависть, она штука такая, все изнутри начинает гнить!
карюкалов вячеслав
Ну так...
Ирина
Их все "друзья" с запада откровенно кинули, а хохлы все не понимают. Или по сути проститутничают, как ваша знакомая. Бегают бедные и стонают "ну возьмите нас, ну хоть куда...". Только никому эти паразиты на "просвещенном западе" и на фиг не нужны.

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