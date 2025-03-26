В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже двух договоренностей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что попытками ударов по Крыму Владимир Зеленский саботировал две достигнутые договоренности: отказ от атак по энергетическим объектам и прекращение боевых действий в Черном … .