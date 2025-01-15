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Новости Липецка

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Отбой красного уровня опасности с неба объявил губернатор Липецкой области

Отбой красного уровня опасности с неба объявил губернатор Липецкой области

Желтый уровень воздушной опасности при этом сохраняется. Сведений о прилетах пока не поступало.Отбой "красного" уровня опасности с неба объявил для территории всей Липецкой области глава региона Игорь Артамонов в начале ночи 16 января.

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