Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Выдал себя с головой: Зеленского, покупающего книгу «Убить тирана», охраняло два кордона телохранителей

Выдал себя с головой: Зеленского, покупающего книгу «Убить тирана», охраняло два кордона телохранителей

БлокнотРУ Фото стало символичным и завирусилось. Минувшим днём Сеть наводнили видео и фото Владимира Зеленского, который с женой вышел в Киев и заглянул на книжную выставку.

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