Тэхен попросил Чонгука закончить дружбу по-хорошему: «Самому ведь больно»

Сегодня мы получили новые данные о том, что происходит у ребят-музыкантов перед отправкой в армию. Вы, наверное, уже слышали, что Чонгук (Jungkook) и Ви (V) — это участники BTS, которые уже ожидают своей очереди, но у них еще есть немножко времени, чтобы завершить свои дела и подумать, что им хотелось бы успеть сделать перед тем, как придется уйти на длительный перерыв.