Popcaketv
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Popcaketv

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Тэхен попросил Чонгука закончить дружбу по-хорошему: «Самому ведь больно»

Тэхен попросил Чонгука закончить дружбу по-хорошему: «Самому ведь больно»

Сегодня мы получили новые данные о том, что происходит у ребят-музыкантов перед отправкой в армию. Вы, наверное, уже слышали, что Чонгук (Jungkook) и Ви (V) — это участники BTS, которые уже ожидают своей очереди, но у них еще есть немножко времени, чтобы завершить свои дела и подумать, что им хотелось бы успеть сделать перед тем, как придется уйти на длительный перерыв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх