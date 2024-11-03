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Хайдаров раскритиковал внешность Лолиты Милявской

Хайдаров раскритиковал внешность Лолиты Милявской

Пластический хирург считает, что ей нужно подправить подбородок Фото: Belkin Alexey/news.ru Пластический хирург Тимур Хайдаров прокомментировал недавнее появление певицы Лолиты Милявской в программе «Кстати», где она обсуждала свои пластические операции.

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