Хайдаров раскритиковал внешность Лолиты Милявской

Пластический хирург считает, что ей нужно подправить подбородок Фото: Belkin Alexey/news.ru Пластический хирург Тимур Хайдаров прокомментировал недавнее появление певицы Лолиты Милявской в программе «Кстати», где она обсуждала свои пластические операции.