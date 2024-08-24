«Зенит» vs «Спартак»: каковы шансы команд на победу?

Игра пройдет на родной для петербуржцев «Газпром Арене». На данный момент «Зенит» занимает первую строчку турнирной таблицы, а «Спартак» расположился на четвертойВ субботу, 24 августа, в Российской премьер-лиге состоится один из важнейших матчей осенней части сезона: лидирующий «Зенит» примет у себя дома московский «Спартак», который идет на четвертом месте и отстает всего на три очка.