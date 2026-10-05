Влажные салфетки уходят в прошлое: почему Великобритания запрещает их продажу с декабря и что это значит для экологии

Представьте себе остров посреди реки, состоящий исключительно из влажных салфеток. Это не вымысел — в Лондоне действительно существовал такой «Остров влажных салфеток», который образовался из миллионов изделий, смытых в канализацию.
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