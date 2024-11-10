Новую китайскую ракету для пилотируемых полетов на Луну испытают в 2026 году

Статическое огневое испытание первой ступени ракеты Long March 10 / © CASC Ракету Long March 10A длиной 67,4 метра и диаметром пять метров задействуют для запуска пилотируемого космического корабля нового поколения на станцию «Тяньгун».
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