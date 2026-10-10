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Просторный коттедж в скандинавском стиле продают под Барнаулом за 31 млн рублей. Фото

Просторный коттедж в скандинавском стиле продают под Барнаулом за 31 млн рублей. Фото

Просторный дом в скандинавском стиле продают под Барнаулом почти за 31 млн рублей. Объявление опубликовали на площадке "Авито".

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