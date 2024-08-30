Жители города в Карелии остались без воды

СОРТАВАЛА, 30 августа, ФедералПресс. В Сортавале граждане лишились воды после коммунальной аварии. В группе администрации Сортавальского поселения в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что проблему быстро устранят.
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