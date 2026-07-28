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47-летняя Кэти Холмс подтвердила отношения с 39-летним бойфрендом-художником

47-летняя Кэти Холмс подтвердила отношения с 39-летним бойфрендом-художником

Кэти Холмс подтвердила отношения с новым возлюбленным — 39-летним нью-йоркским художником Джейсоном Бардом Ярмоски.

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