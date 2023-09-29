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Разведка Ирана предотвратила серию политических убийств

Разведка Ирана предотвратила серию политических убийств

Власти Ирана предотвратили серию политических убийств ряда суннитских священнослужителей, судей и членов Корпуса стражей исламской революции, заявил министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб, 29 сентября сообщило издание Tehran Times.

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