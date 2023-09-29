Разведка Ирана предотвратила серию политических убийств

Власти Ирана предотвратили серию политических убийств ряда суннитских священнослужителей, судей и членов Корпуса стражей исламской революции, заявил министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб, 29 сентября сообщило издание Tehran Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии