В России предложили засчитывать время ухода за ребенком в трудовой стаж

Сегодня в стаж засчитывают лишь часть декретного отпуска, из за чего женщины нередко оказываются в менее выгодном положении при расчете пенсии Лидер партии "Справедливая Россия" и руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать время ухода за ребенком до трех лет в непрерывный трудовой стаж, пишет РИА Новости.