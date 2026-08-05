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В России предложили засчитывать время ухода за ребенком в трудовой стаж

В России предложили засчитывать время ухода за ребенком в трудовой стаж

Сегодня в стаж засчитывают лишь часть декретного отпуска, из за чего женщины нередко оказываются в менее выгодном положении при расчете пенсии Лидер партии "Справедливая Россия" и руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать время ухода за ребенком до трех лет в непрерывный трудовой стаж, пишет РИА Новости.

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