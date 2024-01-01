Гороскоп на 2 января 2024 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут наладить личную жизнь Даниил АрхаровВ вихре новогодних праздников, когда стрелки часов уже пересекли порог 2024 года, Анжела Перл представила свой гороскоп на 2 января.