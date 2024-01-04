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FTimes

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Защитите себя от холода: Советы по правильному выбору одежды в сильные морозы

Защитите себя от холода: Советы по правильному выбору одежды в сильные морозы

Защитите себя от холода: Советы по правильному выбору одежды в сильные морозы Татьяна СергееваСплетая ледяные нити холода в своих объятиях, зима преподносит вызов жителям столичного региона, напоминая о своей суровой природе.

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