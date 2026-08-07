Исландия попросила Евросоюз не вмешиваться в референдум по членству

Власти Исландии обратилась к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой не вмешиваться в референдум о продолжении зашедших в тупик переговоров о членстве страны в Европейском союзе (ЕС), который назначен на 29 августа.
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