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Исландия попросила Евросоюз не вмешиваться в референдум по членству

Исландия попросила Евросоюз не вмешиваться в референдум по членству

Власти Исландии обратилась к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой не вмешиваться в референдум о продолжении зашедших в тупик переговоров о членстве страны в Европейском союзе (ЕС), который назначен на 29 августа.

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