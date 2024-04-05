РЭО импортозаместил 21 зарубежное ПО для навигации, мониторинга и других задач в сфере отходов

Российский экологический оператор перешел на программное обеспечение (ПО) отечественного производства по 21 наименованию, включая антивирусы, криптографическую защиту информации и электронный документооборот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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