Украина начала тайную эвакуацию предприятий ВПК из Харькова

Украинцы начали секретную эвакуацию предприятий ВПК из Харькова. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, под покровом ночи оборудование и комплектующие вывозят с небольших предприятий, занимающиеся ремонтом техники, изготовлением дронов и пошивом военной одежды.