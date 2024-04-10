Украина начала тайную эвакуацию предприятий ВПК из Харькова

Украинцы начали секретную эвакуацию предприятий ВПК из Харькова. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, под покровом ночи оборудование и комплектующие вывозят с небольших предприятий, занимающиеся ремонтом техники, изготовлением дронов и пошивом военной одежды.
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