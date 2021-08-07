Британская армия требует сбрасывать технику из А400М

Министерство обороны Великобритании выпустило тендерное уведомление стоимостью до 50 миллионов фунтов стерлингов, в котором излагаются требования к системе сброса транспортных средств с самолета А400М AtlasМинистерство обороны Великобритании выпустило тендерное уведомление стоимостью до 50 миллионов фунтов стерлингов, в котором излагаются требования к системе сброса транспортных средств с самолета А400М Atlas.