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Британская армия требует сбрасывать технику из А400М

Министерство обороны Великобритании  выпустило тендерное уведомление стоимостью до 50 миллионов фунтов стерлингов, в котором излагаются требования к системе сброса транспортных средств с самолета А400М AtlasМинистерство обороны Великобритании  выпустило тендерное уведомление стоимостью до 50 миллионов фунтов стерлингов, в котором излагаются требования к системе сброса транспортных средств с самолета А400М Atlas.

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