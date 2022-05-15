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«Каролина» выиграла 7-й матч серии в 6-й раз подряд, повторив рекорд плей-офф

«Каролина» победила «Бостон» (3:2) в решающей игре 1-го раунда Кубка Стэнли (4-3). «Харрикейнс» выиграли 7-й матч серии плей-офф в 6-й раз подряд начиная с финала конференции-2006 и повторили рекорд турнира.

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