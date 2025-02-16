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Вице-канцлер ФРГ обвинил США в атаке на общие западные ценности

Вице-канцлер ФРГ обвинил США в атаке на общие западные ценности

Администрация президента США Дональда Трампа начала атаку на ценности западного общества. Об этом 16 февраля заявил вице-канцлер Германии, министр экономики страны и член партии «Зеленые» Роберт Хабек в ходе дебатов в канцлеры ФРГ.

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