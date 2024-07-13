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Нижегородские подростки познакомились с ветераном СВО

Нижегородские подростки познакомились с ветераном СВО

В рамках проекта "Летний дом отдыха" в Доме народного единства в Нижнем Новгороде состоялась встреча ветерана специальной военной операции (СВО) с позывным "Китеж" с группой школьников, отдыхающих в оздоровительном центре Бутурлинского района.

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