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Макаревич* проиграл апелляцию на штраф суда за нарушение закона об иноагентах

Макаревич* проиграл апелляцию на штраф суда за нарушение закона об иноагентах

Макаревич* проиграл апелляцию на штраф суда за нарушение закона об иноагентах Елена ГалицкаяМосковский городской суд подтвердил решение Симоновского районного суда о наложении штрафа на Андрея Макаревича*, основателя группы «Машина времени», за нарушение закона об иностранных агентах.

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