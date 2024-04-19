Макаревич* проиграл апелляцию на штраф суда за нарушение закона об иноагентах Елена ГалицкаяМосковский городской суд подтвердил решение Симоновского районного суда о наложении штрафа на Андрея Макаревича*, основателя группы «Машина времени», за нарушение закона об иностранных агентах.