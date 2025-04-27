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В США сообщили об изменениях в поведении шефа Пентагона

В США сообщили об изменениях в поведении шефа Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне скандалов с утечками информации и внутренних конфликтах в оборонном ведомстве становится «непредсказуемым» и кажется все более «неуверенным» в своей работе и положении в администрации.

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