В США сообщили об изменениях в поведении шефа Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне скандалов с утечками информации и внутренних конфликтах в оборонном ведомстве становится «непредсказуемым» и кажется все более «неуверенным» в своей работе и положении в администрации.
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