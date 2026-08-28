Из Рязанской области депортировали и выдворили 6 мигрантов

Пятеро иностранцев, являющихся уроженцами стран Средней Азии и Закавказья, отбыли наказание за разбой, кражу, незаконное хранение наркотиков, изнасилование несовершеннолетних и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.
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