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62ИНФО | Новости Рязани

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Из Рязанской области депортировали и выдворили 6 мигрантов

Из Рязанской области депортировали и выдворили 6 мигрантов

Пятеро иностранцев, являющихся уроженцами стран Средней Азии и Закавказья, отбыли наказание за разбой, кражу, незаконное хранение наркотиков, изнасилование несовершеннолетних и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

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