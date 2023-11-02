Характеристики и описание автоматного комплекса ШАК-12, его применение

На вооружении у российских спецслужб уже несколько лет стоит штурмовой автомат 12. Оружие ШАК-12 разработано для выполнения специфических задач, этим обусловлен его необычный внешний вид и технические возможности.
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