Заболевших корью всё больше: дополнительную вакцинацию детей проведут в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. Врачи регистрируют всё больше новых случаев, преимущественно среди детей младшего возраста, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
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