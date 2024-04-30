Киркоров во время съемок обидел поэтессу Рубальскую: «Карлица»

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Известный певец Филипп Киркоров, являющийся одним из судей музыкального шоу «Маска», посмеялся над поэтессой Ларисой Рубальской, которая стала участницей одиннадцатого выпуска программы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии