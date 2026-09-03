КФУ студентлары «Тормыш тамчысы» акциясенә кушылды

3 сентябрь – Террорчылыкка каршы көрәштә бердәмлек көне. Бу уңайдан, Казан федераль университетының Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты студентлары «Тормыш тамчысы» бөтенроссия акциясендә катнашты.
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