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КФУ студентлары «Тормыш тамчысы» акциясенә кушылды

КФУ студентлары «Тормыш тамчысы» акциясенә кушылды

3 сентябрь – Террорчылыкка каршы көрәштә бердәмлек көне. Бу уңайдан, Казан федераль университетының Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты студентлары «Тормыш тамчысы» бөтенроссия акциясендә катнашты.

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