Повестки запасникам осенью 2026, кого могут вызвать на военные сборы

Осенью 2026 года часть россиян, состоящих в запасе, может получить повестки из военкоматов. Для многих такие уведомления становятся поводом для тревоги: означает ли вызов на военные сборы подготовку к новой мобилизации, могут ли запасников отправить в зону боевых действий и кто именно окажется в числе вызываемых? Разбираемся, что известно о военных сборах, кого они могут .