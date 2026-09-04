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Повестки запасникам осенью 2026, кого могут вызвать на военные сборы

Повестки запасникам осенью 2026, кого могут вызвать на военные сборы

Осенью 2026 года часть россиян, состоящих в запасе, может получить повестки из военкоматов. Для многих такие уведомления становятся поводом для тревоги: означает ли вызов на военные сборы подготовку к новой мобилизации, могут ли запасников отправить в зону боевых действий и кто именно окажется в числе вызываемых? Разбираемся, что известно о военных сборах, кого они могут .

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