Старец Паисий Святогорец, монах Афонской горы, который Русской православной церковью был причислен к лику святых, говорил, что, когда государство берёт на себя ответственность за совершение аборта, то Господь наказывает весь народ.
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