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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Инсайдер: Sony готовит апскейлер PSSR 2 для PlayStation 5 Pro, который позв...

Инсайдер: Sony готовит апскейлер PSSR 2 для PlayStation 5 Pro, который позволит запускать игры в 4К при 120 FPSSony работает над масштабным обновлением технологии PlayStation Spectral Super Resolution, чтобы раскрыть весь потенциал PS5 Pro.

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