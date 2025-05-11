Инсайдер: Sony готовит апскейлер PSSR 2 для PlayStation 5 Pro, который позв...

Инсайдер: Sony готовит апскейлер PSSR 2 для PlayStation 5 Pro, который позволит запускать игры в 4К при 120 FPSSony работает над масштабным обновлением технологии PlayStation Spectral Super Resolution, чтобы раскрыть весь потенциал PS5 Pro.
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