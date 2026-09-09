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Царьград

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«Сибирь» выставила Федотова на драфт отказов: у клубов КХЛ 48 часов

«Сибирь» выставила Федотова на драфт отказов: у клубов КХЛ 48 часов

Клуб «Сибирь» выставил нападающего Илью Федотова на драфт отказов. Регламент лиги даёт другим командам КХЛ двое суток на то, чтобы принять решение по игроку и забрать его на условиях действующего контракта.

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