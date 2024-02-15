Елена Ромашко: «Предприниматели в малых городах и поселках должны быть защищены от натиска представителей иностранных компаний»

Расширенное совещание по вопросу противодействия юридическому давлению со стороны представителей иностранных компаний на предпринимателей края, осуществляющих торговую деятельность, состоялось во Владивостоке.
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