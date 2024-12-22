«Потерял берега»: Коц о коллекции арестованного экс-замглавы МО

Коц рассказал о коллекции автомобилей арестованного экс-замглавы МО Бывший замминистра обороны Тимур Иванов коллекционировал ретро-автомобили, пока бойцы СВО, «скидывались» на покупку уазиков, заявил в своем Telegram-канале Александр Коц.
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