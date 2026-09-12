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Газета.ру

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Вратарь английского футбольного клуба SE Dons может стать королем

Вратарь английского футбольного клуба SE Dons может стать королем

Британский футбольный клуб SE Dons, выступающий в десятом английском дивизионе, рискует потерять вратаря Джорджа Камураси из-за того, что он может стать королем, передает Mash на спорте.

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