Кровотечение и диарея. Врач рассказала, кому нельзя есть гематоген

Главным компонентом "лакомства" является белок альбумин, который получается из очищенный бычьей крови У гематогена, который многие россияне считают абсолютно полезным лакомством, может быть порой не столь полезным.
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